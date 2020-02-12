Нарушенный коронавирусом процесс производства в Китае восстанавливается - власти

Процесс нормального производства товаров, необходимых для жизнеобеспечения Китая и его населения, нарушенный распространением коронавируса, постепенно восстанавливается, заявил начальник секретариата Госкомитета КНР по развитию и реформам Цун Лян.

Он отметил на брифинге, что по состоянию на 10 февраля в 22 ключевых провинциях страны на 76% восстановлено производство медицинских масок, на 77% - защитных костюмов для медработников.

Работа предприятий по переработке зерна возобновилась на 94,6%, коэффициент восстановления добычи угля достиг 57,8%, в стране в достаточных количествах производится электроэнергии, природного газа и нефтепродуктов, авиационный, железнодорожный и водный транспорт функционируют нормально.

Чиновник подчеркнул, тем не менее, что необходимо в первую очередь "в полной мере восстановить реализацию жизненно важных государственных проектов", в то время как возобновление работы на второстепенных предприятиях в соответствии с конкретными условиями на местах может быть отложено.

Это же касается предприятий в тех районах страны, в которых по-прежнему наблюдается высокий уровень распространения коронавируса.

Цун Лян подчеркнул, что недопустимо при восстановлении работы использовать методы принуждения и грубого администрирования.