Экономика

09:36 12.02.2020

Лагард заявила о побочных эффектах политики ЕЦБ, призвала государства наращивать стимулы

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Лагард заявила о побочных эффектах политики ЕЦБ, призвала государства наращивать стимулы

 Мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) негативно влияет на доход от сбережений и толкает вверх цены активов, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард, выступая в Европарламенте во вторник.

Она вновь призвала правительства государств еврозоны принять меры для стимулирования экономического подъема.

"Мы полностью осознаем, что среда с низкими процентными ставками влияет на доход от сбережений, оценку активов, аппетит к риску и цены на жилье, - заявила Лагард. - Мы внимательно следим за потенциально негативными побочными эффектами, чтобы они не свели на нет положительное влияние наших мер по условиям для кредитования, созданию рабочих мест и зарплатам".

"Чем дольше остаются в силе стимулирующие меры ЕЦБ, тем выше риск того, что побочные эффекты станут более выраженными, - заявил Лагард. - Когда процентные ставки находятся на низком уровне, бюджетные стимулы могут быть высокоэффективными: они могут поддержать импульс к росту экономики еврозоны, который, в свою очередь, усилит ценовое давление, что, в конце концов, потребует повышения ставок".

В отличие от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник предупредил о рисках коронавируса для американской экономики, Лагард не затрагивала тему китайской эпидемии.

Комментируя тему пересмотра стратегии ЕЦБ, Лагард заявила, что эксперты Центробанка фокусируются, главным образом, на том, стоит ли менять целевой показатель инфляции, находящийся в настоящее время "чуть ниже 2%".

Помимо инфляции в ходе пересмотра стратегии будут обсуждаться и не ключевые для денежно-кредитной политики вопросы, в том числе, изменение климата и дигитализация, отметила Лагард.

Теги: #ецб #лагард
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