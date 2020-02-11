Экономика

10:22 11.02.2020

"Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи

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"Укрпошта" объявила тендер на 500 передвижных отделений, в планах приобрести больше тысячи

АО "Укрпошта" объявило тендер на первые 500 передвижных отделений в 2020 году, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Объявили тендер на первые 500 передвижных отделений в этом году (всего за два года будет приобретено более 1 тыс. "передвижек", которые покроют 100% населенных пунктов страны). Это не просто передвижки – это ключ к предоставлению финансовых услуг, реформе энергетики, а также доступности лекарственных препаратов для более чем 15 миллионов граждан Украины", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Согласно тендерной информации на ProZorro, ожидаемая стоимость закупки – 8,9 млн грн, размер минимального шага понижения цены – 0,5%.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 9 марта 2020 года, начало аукциона – 14 апреля 2020 года.

Как сообщалось, "Укрпошта" в 2020 году намерена увеличить чистый доход на 13,2% по сравнению с плановыми показателями на 2019 год - до 9,682 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Теги: #укрпошта #смелянский #тендер
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