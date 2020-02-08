Экономика

23:51 08.02.2020

Таиланд может сократить производство сахара на 30% из-за сильнейшей за 40 лет засухи

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Таиланд может сократить производство сахара на 30% из-за сильнейшей за 40 лет засухи

      Производство сахара в Таиланде может упасть на 30% из-за сильнейшей за 40 лет засухи, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отраслевой компании.

      Таиланд, являющийся одним из крупнейших экспортеров сахара в мире, может сократить его производство до 9-10 млн тонн. Производство сахарного тростника может опуститься ниже 90 млн тонн по сравнению с 130 млн тонн в предыдущем сезоне.

      "Это хуже, чем мы думали. Этот сезон может стать худшим за пять лет", - сказал агентству вице-председатель отраслевой группы Thai Sugar Millers Corp. Сиривутхи Сиампхакде.

      Сильная засуха оказывает давление на экономику Таиланда и, в частности, на сельскохозяйственный сектор, в котором занято 11 млн человек. Она также может привести к дальнейшему росту мировых цен на сахар, которые взлетели на 35% за последние пять месяцев на фоне опасений, что неблагоприятные погодные условия угрожают урожаям в странах-производителях, включая Мексику и Индию.

      В Таиланде длительная засуха уже сказывается на основных экономических культурах, включая рис и сахар. На экономику страны также оказывает слияние сокращающийся экспорт, задержка бюджетных расходов и падение на 80% количества туристов из Китая, являющихся главным источников доходов туриндустрии, на которую приходится более одной пятой экономики Таиланда.

      По прогнозу Bank of Ayudhya, засуха может стоить стране 46 млрд бат ($1,47 млрд), или 0,27% ВВП. Банк ожидает, что последствия засухи будут ощущаться не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности.

Теги: #сахар #таиланд #засуха
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