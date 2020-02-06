Экономика

18:58 06.02.2020

"ДТЭК Киевские электросети" планирует увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру столицы почти в 5 раз

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"ДТЭК Киевские электросети" планирует увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру столицы почти в 5 раз

"ДТЭК Киевские электросети" предусматривает в плане развития энергетической инфраструктуры Киева на 2020-2024 гг. объем инвестиций в развитие сетей на уровне 8,8 млрд грн, что почти в пять раз выше инвестиций, вложенных в это направление за предыдущие пять лет.

"По прогнозам компании, до 2024 года потребление электроэнергии в Киеве вырастет ориентировочно на 9%. Чтобы соответствовать возрастающим потребностям бытовых клиентов и бизнеса и повысить надежность энергоснабжения столицы, мы планируем инвестировать в развитие энергоинфраструктуры Киева 8,8 млрд грн за пять лет", – отметил генеральный директор "ДТЭК Киевские электросети" Марис Куницкис во время презентации плана развития энергоинфраструктры Киева на 2020-2024 гг. 6 февраля в Академии ДТЭК.

По данным, озвученным на презентации, в развитие столичной инфраструктуры в 2015-2019 гг. было вложено 1,8 млрд грн.

План развития энергетической инфраструктуры Киева, в частности, предусматривает строительство к концу 2024 года четырех новых больших подстанций 110-10 кВ: Одесской, Лукьяновской, Брест-Литовской, Кабельной Новой, а также строительство 51 километра линий электропередач 110-35 кВ и реконструкция 1 753 километра сетей и 231 энергообьекта.

"Сейчас мы активно работаем над запуском нового программного диспетчерского комплекса SCADA. Он, анализируя информацию, сможет не только помогать управлять сетью, но и будет прогнозировать возможные аварийные ситуации и предлагать варианты решения. Это значительно повысит качество энергоснабжения", – отметил Куницкис.

Помимо того в планах компании обеспечить до конца 2024 года 37% своих бытовых клиентов смарт-счетчиками, благодаря которым они смогут мониторить потребление электроэнергии он-лайн, а в будущем – управлять спросом.

"Рынок электроэнергии, несомненно, будет развиваться, станет свободным, и у потребителей появится возможность, в частности, управлять своим спросом и определять объемы покупаемой электроэнергии почасово, в зависимости от цены, сложившейся на нее в тот или иной период времени", – прогнозирует гендиректор ДТЭК Киевские электросети.

Он отметил, что в настоящее время смарт-счетчиками обеспечено 12% потребителей Киева.

Согласно плану развития, весной этого года предусмотрено внедрение smart-комплекса "Мобильные бригады", которые будут управлять работой ремонтных подразделений компании. По прогнозам энергетиков, это сократит время ликвидации аварий на 15% и ускорит на 30% выполнение заявок клиентов.

"Наш фокус – цифровизация управления инфраструктурой электросетей, в том числе внедрение технологий Smart Grid, чтобы получить надежную базу для создания Smart City", – объяснил цели компании Куницкис.

По его словам, "ДТЭК Киевские электросети" обслуживает почти 1,2 млн бытовых потребителей и 27,6 тысяч бизнес-клиентов, а также управляет 12 тыс. км электросетей. На протяжении 2019 года в Киеве

Теги: #киев #инвестиции #дтэк
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