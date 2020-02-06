Экономика

18:55 06.02.2020

Ковалив обсудила привлечение инвестиций с представителями DFC

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Ковалив обсудила привлечение инвестиций с представителями DFC

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив обсудила вопросы расширения сотрудничества с представителями американской Международной финансовой корпорации по развитию (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) во главе с советником главного исполнительного директора Калебом Маккэрри.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства в четверг, участники встречи обсудили возможность налаживания эффективного сотрудничества и привлечения инвестиций в Украину в таких сферах, как инфраструктура, энергетика, здравоохранение и сельское хозяйство, технологии и финансовые услуги.

"Украина ждет больших инвестиций. И сейчас вся команда власти сосредоточивает свои усилия, чтобы создать максимально комфортные условия для инвестора", - отметила Ковалив.

Кроме того, она обозначила основные сферы, которые нуждаются в инвестициях и могут быть интересны американским партнерам: приватизация государственных предприятий, модернизация инфраструктуры, здравоохранение, агропромышленный комплекс, а также технологии.

"Мы открываем рынок земли, проводим концессионные конкурсы, вводим государственные онлайн-сервисы. Это те предпосылки, которые позволят сделать Украину более привлекательной для инвесторов", - рассказала замруководителя Офиса президента.

Представители DFC со своей стороны подчеркнули готовность к активизации сотрудничества и особый интерес, который сейчас есть в международных инвесторов к Украине. Кроме того, они выразили заинтересованность в расширении направлений сотрудничества с нашей страной, говорится в сообщении.

Теги: #инвестиции #ковалив #dfc
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