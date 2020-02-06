Экономика

13:24 06.02.2020

Госгеокадастр запустил функцию, позволяющую сократить уровень отказов при регистрации земучастков

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Госгеокадастр запустил функцию, позволяющую сократить уровень отказов при регистрации земучастков

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) запустила новый сервис для сертифицированных инженеров-землеустроителей, который дает возможность проверки заявлений (XML-файлов) на регистрацию земельных участков.

"Заработала бесплатная функция проверки обменных XML-файлов, необходимых для регистрации земельных участков. Уровень отказов в регистрации сократится до 4%", - написал в "Телеграм-канале" премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, обменный XML-файл - это электронный документ, на основе которого вносятся сведения в систему Государственного земельного кадастра, он формируется и подписывается электронной цифровой подписью сертифицированного инженера-землеустроителя.

"Отныне, если вы подаете документы для регистрации земельного участка, ваш файл может быть автоматически проверенный программой и получите обратную связь с перечнем ошибок, которые вы допустили. Раньше люди могли месяцами не получать ответ, а в случае обратной связи им не сообщалось, какую именно ошибку в файле они допустили", - пояснил премьер.

Кроме того, по словам Гончарука, при подаче электронного заявления на госрегистрацию земельного участка предусмотрена возможность сделать ссылку на протокол проверки обменного файла. Также есть возможность с QR-кодом проверить валидность файла.

"Это еще один шаг к прозрачной работе Госгеокадастра и устранения коррупционных рисков. Вместе с открытыми в начале года координатами, которые позволили, кстати, ликвидировать теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн грн, отказ в регистрации земельного участка по вымышленным причинам уйдут в прошлое", - отметил премьер.

Как сообщалось, Госгеокадастр со 2 января открыл в бесплатном доступе координаты поворотных точек границ земельных участков.

Теги: #земучастки #участки #госгеокадастр
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