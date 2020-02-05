Экономика

17:04 05.02.2020

ЕИБ может выделить EUR300 млн кредит аэропорту "Борисполь" на инвестплан

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ЕИБ может выделить EUR300 млн кредит аэропорту "Борисполь" на инвестплан

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения кредитной линии в EUR300 млн госпредприятию "Международный аэропорт "Борисполь" на реализацию инвестплана по усовершенствованию инфраструктуры и расширению мощностей.

Как говорится в сообщении банка, основные работы включают реконструкцию взлетно-посадочной полосы, расширение терминала D, а также расширение и модернизацию системы обработки багажа и ряд других связанных с инфраструктурой работ.

По данным финучреждения, эта операция покрывается гарантией ЕС для займов ЕИБ за пределами ЕС, а организатор работ должен обеспечить выполнение любых процедур закупок в соответствии с руководством ЕИБ по закупкам и правилами госзакупок ЕС.

В документе ЕИБ указывается, что общая стоимость этого проекта составляет примерно EUR669 млн, однако другие источники софинансирования не уточняются. Ранее Мининфраструктуры предлагало ЕБРР участвовать в финансировании инвестплана "Борисполя".

ГП "МА "Борисполь" за 9 месяцев 2019 года увеличил выручку на 7,8% – до 3 млрд 435,5 млн грн, нарастив чистую прибыль на 1% – до 1 млрд 382,9 млн грн.

Теги: #борисполь #еиб #кредит #аэропорт
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