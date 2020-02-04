Мининфраструктуры оспорит решение суда о приостановке концессии Херсонского морпорта

Министерство инфраструктуры Украины не согласно с решением Шестого апелляционного административного суда Киева о приостановлении действия приказа министерства №16 "Украины от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса морского торгового порта "Херсон".

Как отмечается на сайте Мининфраструктуры, соответствующее постановление суда вынесено без надлежащей оценки аргументов министерства, потому ведомство будет добиваться обжалования данного решения в судебном порядке.

"Надеюсь, Фемида будет помнить, что Конституция определяет верховенство права и независимость суда как главные принципы демократического государства. Если мы хотим, чтобы мировые инвесторы поверили и пришли в Украину, именно уровень работы судебной системы будет определяющим", - подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В Мининфраструктуры подчеркнули, что концессионные конкурсы в морских портах "Херсон" и "Ольвия" проходили открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства.

"Инвесторы по всему миру внимательно следят за тем, гарантируется ли соблюдение их прав и интересов в Украине и беспристрастно ли действует судебная система страны", - отметили в министерстве.

По данным Мининфраструктуры, ООО "Специальная компания морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина) была допущена к участию в концессионном конкурсе, однако Конкурсная комиссия министерства не получила подтверждения наличия у этой компании ликвидных активов (денег на банковских счетах или ценных бумаг) в размере, эквивалентном $8 млн.

Приказ № 10 от 17 января 2020 года об отмене решения о допуске "Специальной компании морской порт Херсон" к участию в концессионном конкурсе был обнародован на сайте Мининфраструктуры.

По данным министерства, такое решение было вынесено в связи с тем, что для соответствия финансовому критерию компания-заявитель ссылалась на инвестиционные сертификаты эмитента ООО КУА "Украинский капитал" и подала в составе заявки на участие в конкурсе отчет о независимой оценке рыночной стоимости ценных бумаг, которые были оценены по стоимости в 80 раз больше, чем номинальная.

"В связи с этим в конкурсной комиссии возникли обоснованные сомнения относительно рыночной оценки этих ценных бумаг", - отметили в министерстве.

11 января 2020 года в адрес конкурсной комиссии поступила рецензия Фонда государственного имущества Украины на отчет о независимой оценке рыночной стоимости ценных бумаг компании-заявителя.

"Классификация отчета и выводы ФГИ, содержащиеся в рецензии, указывают на то, что отчет содержит неполную и неточную информацию. В свою очередь это означает, что: имел место факт подачи заявителем в составе заявки неполной и неточной информации; отчет не может приниматься во внимание для подтверждения соответствия финансовому критерию", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

В связи с этим Мининфраструктуры как концессиедатель своим приказом от 17 января 2020 года отменило решение о допуске ООО "Специальная компания морской порт Херсон" к участию в концессионном конкурсе.

Таким образом, как подчеркивают в Мининфраструктуры, конкурсная комиссия и министерство действовали в полном соответствии с положениями конкурсной документации и законодательства Украины.

Как сообщалось, победитель концессионного конкурса в морпорту "Херсон" ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и Risoil S.A. , Грузия-Швейцария) считает конкурс прозрачным, но не удивлен попыткой оспорить его итоги в судебном порядке.

Ранее Шестой апелляционный административный суд. Киева своим решением приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 "Украины от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и определении концессионера имущественного комплекса морского торгового порта "Херсон".

"Рисоил-Херсон" победила в конкурсе на концессию Херсонского морского торгового порта.

Согласно информации на сайте Мининфраструктуры Украины, предложения "Рисоил-Херсон" составили: 7% - ставка концессионного платежа; 12,06 млн грн - фиксированный концессионный платеж; допинвестиции за первый и второй годы – по 33,284 млн грн, за третий и четвертый – по 8,321 млн грн; 18,089 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры, 60 месяцев обязательства неувольнения работников порта.

Заявки на участие в конкурсе по "Херсону" подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), ООО "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также ООО "Укрморпорт" (Украина).

О начале конкурсов по пилотным проектам концессии в портовой отрасли правительство объявило 12 сентября 2019 года. С победителем каждого конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. "проектная компания"), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

ТЭО пилотных проектов в портах "Ольвия" и "Херсон" были разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.