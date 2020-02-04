Экономика

17:13 04.02.2020

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" за транзит газа в декабре-феврале $578 млн

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"Нафтогаз" получил от "Газпрома" за транзит газа в декабре-феврале $578 млн

 НАК "Нафтогаз Украины" в январе получил от ПАО "Газпром" платежи на $578,4 млн за обеспечение трех месяцев работы по транзиту природного газа, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"В январе "Нафтогаз" получил $239,5 млн за транзит в декабре, а также $175,1 млн предоплаты за январь и $163,8 млн за февраль. Всего $578,4 млн", - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такая сумма составляет почти треть доходов госбюджета за январь 2020 года. "Если бы мы фактически не обменяли исковые требования в новом арбитраже на новый транзитный контракт, то в январе "Нафтогаз" бы получил только $239,5 млн, и это был бы последний платеж за транзит", - добавил Витренко.

При этом он напомнил важность заложенного в новом контракте принципа "качай или плати", поскольку фактически протранспортированные Украиной объемы газа составили всего 46% от законтрактованных "Газпромом" и полностью им оплаченных объемов.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% – до 89,59 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #транзит #газ #витренко #газпром
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