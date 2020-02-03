Экономика

19:37 03.02.2020

Зеленский ожидает активного участия турецких компаний в приватизации в Украине

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Зеленский ожидает активного участия турецких компаний в приватизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что турецкие компании примут активное участие в анонсированной масштабной приватизации в Украине.

"Уверен, что именно в инвестиционной сфере сегодня открываются наибольшие перспективы для экономического партнерства Украины и Турции. Речь не только о создании совместных предприятий, но и об активном участии турецких компаний в процессе приватизации", - сказал он, выступая в понедельник на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.

Зеленский напомнил, что тем, кто в ближайшие два года приватизирует украинские государственные предприятия на сумму от $10 млн, государство предоставит 5-летние налоговые каникулы.

Он также напомнил о проекте "инвестняня": с теми, кто вкладывает в Украину более $100 млн, государство заключает прямое инвестиционное соглашение, которое базируется на английском праве, и предоставляет персонального "опекуна" от Кабинета министров Украины, который владеет 5 языками и помогает решать все сложные вопросы в режиме 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Это касается как иностранных, так и украинских инвесторов.

Зеленский также указал, что для защиты прав собственности в Украине будет создан международный арбитраж для инвесторов.

Теги: #приватизация #зеленский #турция
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