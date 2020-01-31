Экономика

10:16 31.01.2020

Аграрный реестр запустили в пилотном режиме в Украине

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Аграрный реестр запустили в пилотном режиме в Украине

 Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило в пилотном режиме Государственный аграрный реестр для взаимодействия агропроизводителей с органами государственной власти.

Согласно сообщению на сайте министерства в четверг, аграрный реестр - это онлайн-сервис, где зарегистрированные агропроизводители могут подавать заявки на исправление ошибок в кадастре, документы на получение господдержки и проверять информацию о себе в четырех реестрах: Государственный земельный кадастр, Реестр юридических и физических лиц, Реестр прав и Реестр животных.

"Создать свой онлайн-кабинет можно не выходя из дома. Для регистрации необходимо проверить наличие актуальной электронной цифровой подписи (ЭЦП). Регистрация бесплатная и доступна всем аграриями, даже если пользователь не зарегистрирован как сельскохозяйственный производитель", - отметили в министерстве.

В настоящее время мобильные бригады операторов помогают желающим зарегистрироваться в шести пилотных областях - Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областях.

В Минэкономики отметили, что с помощью реестра запланировано внедрение программ таргетированной государственной поддержки и оценка ее эффективности.

Теги: #земля #минэкономики #реестр
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