НБУ сохранил прогноз роста ВВП в 2020г 3,5% и ухудшил его оценку в 2019г до 3,3%

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз реального роста валового внутреннего продукта Украины на 2020-2021 гг. - 3,5% и 4% соответственно, ожидая сохранения его роста на 4% и в 2022 году.

"Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%", – отмечает НБУ, ухудшивший оценку роста экономики в 2019 году с 3,5% до 3,3%.

По мнению центробанка, ускорению темпов экономического роста будет способствовать смягчению монетарной политики. "Высокий уровень частного потребления и инвестиций будет оставаться основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", – добавляет регулятор.

Он указывает, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения также обусловят дальнейшее сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами. "Это и в дальнейшем будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей", – считают в НБУ.