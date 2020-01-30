"Нова Пошта" переименовала платежную систему Forpost в NovaPay, сделав ее международной

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о согласовании изменений в правила внутригосударственной платежной системы Forpost (входит в ГК "Нова Пошта"), которые, в частности, предусматривают изменение ее статуса и наименования на международную платежную систему NovaPay, сообщается на сайте центробанка в четверг.

Нацбанк уточнил, что NovaPay стала одиннадцатой на рынке Украины международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент.

Сведенья о NovaPay были внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры 29 января.

В соответствующий перечень также входят MoneyGrаm, Western Union, Meest, Хазри, Sigue Money Transfer, Ria, Clear Junction, Transfast и Intelexpress.

Согласно данным регулятора, участником платежной системы NovaPay также является финансовая компания "Артуа".

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициаром ФК "Артуа" является генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из более 6 тыс. отделений по всей стране.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Интернешнл".