Экономика

15:58 05.12.2019

НБУ зарегистрировал международную платежную систему PayRun

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НБУ зарегистрировал международную платежную систему PayRun

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал правила международной платежной системы PayRun и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Согласно сообщению, соответствующее решение принял 2 декабря комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.

Платежной организацией международной платежной системы PayRun является ООО "Пейран" (Киев), которое имеет лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Платежная система PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским финансовым учреждением - резидентом.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, участниками ООО "Пейран" являются ООО "АМГ Финанс", ООО "Трейдмаркхол", ООО "Венера Транс Консалт", ООО "Новые продукты" и четыре физлица, а конечным бенефициаром Наталия Мерецкая.

Теги: #нбу #payrun #платежные_системы
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