Экономика

17:45 24.01.2020

Нерешенные вопросы газового рынка в Украине не столь критичны по сравнению с проблемами реформы рынка э/э – глава Секретариата ЭС

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Нерешенные вопросы газового рынка в Украине не столь критичны по сравнению с проблемами реформы рынка э/э – глава Секретариата ЭС

На рынке природного газа Украины сохраняется ряд нерешенных вопросов, однако они не являются критическими, в то же время для государства вызовом в энергетическом секторе являются проблемы, связанные с новой моделью рынка электрической энергии, считает директор Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач.

В ходе состоявшейся в Давосе в четверг панельной дискуссии "Украина как ключевой элемент создания европейского интегрированного газового рынка" Копач отметил, в частности, проблему несанкционированного отбора газа, которая представляет угрозу для финансовой стабильности оператора газотранспортной системы (ГТС).

"Кроме того, тарифы на распределение все еще не установлены на должном уровне и это является огромной проблемой, которая также приводит к незаконному отбору газа, что влияет на финансовые возможности оператора", – сказал он.

Комментируя завершение анбандлинга, а также продолжающийся процесс реформирование газового рынка, Копач акцентировал внимание на необходимости обеспечения организованной биржевой торговли ресурсом.

Несмотря на наличие обозначенных аспектов, 80% работы в этом секторе уже сделано, в то время как организация новой модели рынка электроэнергии далека от завершения, отмечает Копач.

"Самый большой риск, который я вижу в настоящее время, заключается не в газовом секторе – реформы на нем осуществлены на 80%, – а в рынке электрической энергии. Он в настоящее время очень шаток. Это следующий шаг. Надеюсь, что через год будет еще одна история успеха", – сказал он.

Теги: #давос #эс #копач
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