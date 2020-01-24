"Укрзализныця" может отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в 2020г

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) рассматривает возможность отремонтировать 300-500 пассажирских вагонов в 2020 году, если разработанную модель ремонтов поддержит правительство, сообщила пресс-службы компании со ссылкой на ее главу Евгения Кравцова.

"Укрзализныця" изобрела модель, по которой в 2020 году может провести капитальный ремонт до 500 пассажирских вагонов… Согласно подсчетам специалистов, по формуле можно обновить один вагон за 1 млн грн. Для сравнения: полностью новый вагон сегодня стоит 25 млн грн, проведение капитального ремонта - 11-12 млн грн", - отмечают в компании.

По словам Кравцова, больше всего жалоб на качество пассажирских вагонов компания поступает из-за старых окон, изношенных туалетов и систем отопления.

"Мы нашли модель, как минимальными средствами провести капитальный ремонт по этим позициям. Это замена окон на новые стеклопакеты, замена санузлов, замена отопления", - уточнил Кравцов.

Он сообщил, на 2020 год закладывается возможность отремонтировать 300-500 вагонов.

"Если сможем удержать такие темпы, то примерно за три года забудем о проблеме вагонов эконом-сегмента. Надеюсь, эту инициативу поддерживают на уровне правительства, и мы сможем начать эту программу", - резюмировал глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, "Укрзализныця" ожидает показатель прибыли по итогам 2019 года на уровне 2,5-3 млрд грн.

"Укрзализныця" по итогам 2018 года увеличила чистую прибыль на 78% по сравнению с 2017 годом - до 203,9 млн грн.