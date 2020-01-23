Минэкономики проведет консультации в Брюсселе по ограничению ввоза мяса птицы в ЕС на этой и следующей неделе

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует провести консультации в Брюсселе по решению ЕС ограничить ввоз мяса птицы из-за случая вспышки птичьего гриппа, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Решение ЕС по ограничению ввоза мяса птицы из-за случая птичьего гриппа в Винницкой области значительно строже, чем должно быть. Тем не менее, мы активно и совместно работаем над тем, чтобы оперативно скорректировать это решение. Сейчас есть все возможности для того, чтобы скорректировать его в нужную сторону", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По словам Качки, на этой и следующей неделе в планах провести все необходимые по этому вопросу консультации в Брюсселе.

"К сожалению, из-за важности и срочности этого вопроса для Украины мы вынуждены приостановить работу по другим важным задачах сотрудничества с ЕС в сфере санитарии и фитосанитарии. Надеюсь, вскоре мы найдем решение и вернемся к обычному режиму сотрудничества", - отметил торговый представитель Украины.

Информированный источник на рынке в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заметил, что решение вопроса с открытием для Украины рынка курятины может занять "в лучшем случае, от нескольких недель до месяца".

"Проблема, что в 2018 году не довели до логичного завершения с ЕС переговоры по зонированию. Теперь у ЕС в таких случаях есть право выбора разных по вреду для нас вариантов", - указал источник.

Как сообщалось, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 23 января заявила о временном приостановлении ввоза на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

Данная информация поступила 22 января вечером от Европейской Комиссии.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.