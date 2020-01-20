Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Для новополоцкого НПЗ "Нафтан" закуплена партия норвежской нефти в объеме 80 тыс. тонн, поставка через порт Клайпеда 22 января", - сказал представитель пресс-службы концерна.

По его словам, сделку заключила БНК, которая является государственным нефтетрейдером, ответственным за экспорт белорусских нефтепродуктов.

Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

"Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - отмечалось в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой позднее сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения во все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой 14 января.

"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", - отмечал первый вице-премьер.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ отсутствуют с 1 января 2020 года за исключением НК группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, которая сообщала о планах поставить в январе в Белоруссию 750 тыс. тонн нефти.

Пока белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой, обеспечивая топливом только внутренний рынок.