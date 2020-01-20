Сеть продаж "Метинвеста" стала такой эффективной, что мы выступаем в качестве торгового агента для некоторых наших конкурентов – гендиректор

Украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" отладила свою сеть продаж до такой эффективности, что компания выступает в качестве торгового агента для некоторых конкурентов, сообщил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью журналу Newsweek.

"В 2014 и 2015 годах у нас были значительные перебои в работе с точки зрения логистики и снабжения, и это нам немного вредило. С тех пор мы постоянно работаем над созданием новых логистических связей и диверсификацией наших источников, и мы также потратили немало времени, сосредоточившись на конкретных рынках и клиентах, чтобы улучшить свой сервис и охват. (…) У нас улучшенная структура продаж помимо улучшенного объема (продукции), и мы гораздо больше ориентируемся на рынки, где у нас есть преимущество, где мы можем предложить клиенту то, чего не могут сделать наши конкуренты", - сказал гендиректор.

По его словам, "Метинвест" является связующим звеном между ресурсами, которые в основном расположены на востоке Украины, и своими клиентами, которые в сосредоточены на юге и востоке Европы. Ключевые рынки - это регионы Средиземноморья, Черного моря и Персидского залива - Италия, Франция, Балканы, Болгария, Румыния, Северная Африка и Турция.

Рыженков отметил, что "Метинвест" никогда не был крупным поставщиком стали в США, является крупным поставщиком туда чугуна. Однако сейчас наблюдается снижение спроса на чугун.

Касаясь ситуации в ГМК на глобальном уровне, топ-менеджер пояснил, что рынок металла является цикличным.

"Я считаю, что мы уже находимся на дне или близки к концу текущего цикла. Каждый раз, когда это происходит, некоторые из более слабых игроков уходят из бизнеса и происходят консолидации, и это то, что происходит сейчас. Поэтому инвесторы должны быть осторожны. На хорошем рынке каждый игрок выглядит хорошо, но настоящим испытанием является время, как сейчас, в сложной экономической ситуации, когда вы видите, кто является эффективным производителем, который может пережить трудные времена", - полагает руководитель компании.

При этом он напомнил, что "Метинвест" - вертикально интегрированная компания, которая самодостаточна в добыче железной руды, а также в достаточной степени в поставках кокса и угля, что позволяет ей быть более гибкой на меняющихся рынках. Кроме того, активы группы очень хорошо расположены географически, с хорошим доступом к морским портам и железнодорожным сетям, что позволяет оптимизировать портфель продаж почти ежедневно и очень чутко реагировать на рынки. Третье преимущество заключается в том, что компания стремится получить лучшее, поэтому у нее есть доступ к внутренним ресурсам по конкурентоспособным ценам и в разных местах, и она может быстро доставить товары туда, где находятся клиенты.

"Разделив эту производственную цепочку на полуфабрикаты в Украине и готовые товары на целевых рынках в Европе, мы можем обеспечить быстрое обслуживание клиентов и приспособиться к требованиям клиентов, а для многих клиентов это является ключевым свойством. Нашими ключевыми клиентами в этих регионах являются судостроители и крупные строительные компании. Когда мы делаем проект для них, главное - это своевременная доставка и тот факт, что мы можем быстро адаптироваться к последним изменениям", - подчеркнул собеседник издания.

Отвечая на вопрос о финансировании и продлении срока действия выпуска еврооблигаций на шесть с половиной лет, Рыженков пояснил, что главной целью привлечения средств было расширение, однако с учетом цикличности отрасли необходимо очень осторожно управлять своим долгом.

"Мы допустили ошибку в 2013-2014 годах, и в 2015 году компания прошла реструктуризацию долга. У нас был очень высокий план обслуживания долга на 2023 год, поэтому мы решили, что было бы неплохо действовать заранее, чтобы снизить эти уровни до более приемлемого уровня. Полмиллиарда в год является управляемым для компании. Мы постоянно работаем над увеличением срока погашения нашего долга, чтобы сделать его кривую в большей степени в соответствии с нашими инвестпроектами. Что касается дополнительных денежных средств, часть их была использована для погашения некоторых банковских долгов, а остальная часть будет использоваться для общих целей компании, поскольку нам необходимо завершить несколько ключевых стратегических инвестпроектов, которые мы уже начали. Некоторые из этих проектов природоохранные", - отметил глава компании.

Так, по его данным, общий объем инвестиций в этом году составит около $120 млн, при этом основное внимание будет уделено Мариуполю и Кривому Рогу - городам, в которых расположены активы группы, большая часть будет направлена в Мариуполь. В группе несколько очень крупных проектов, которые позволят сократить выбросы на 80-90% в течение следующих трех-четырех лет. Самый крупный проект - около $150 млн - аглофабрика на ММК им.Ильича, крупнейший экопроект, когда-либо предпринятый в Украине. Существуют также сотни других небольших проектов, и три или четыре очень крупных проекта, которые также будут реализованы, и также снизят выбросы наших сталелитейных предприятий в Мариуполе.

Завершая интервью, Рыженков констатировал, что Украина жаждет перемен и улучшений.

"Люди очень отзывчивы на открытых и честных инвесторов, которые могут извлечь выгоду из хорошего сотрудничества с обществом, местными громадами и правительством. Город Мариуполь является доказательством того, что немало можно достичь. Я думаю, что в этой стране все еще есть огромный потенциал, который еще не раскрыт", - резюмировал гендиректор "Метинвеста".

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".