"Укрпошта" в 2019г получила 600 млн грн чистой прибыли, увеличила чистый доход на 20,6%

Чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в 2019 году, по оперативным данным компании, увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

За указанный период "Укрпошта" получила 600 млн грн чистой прибыли (оперативные данные) против более 500 млн грн убытка за 2018 год.

В прошлом году компания нарастила объем работы с посылками в среднем до 47 тыс. в сутки и расширила услуги международной доставки.

Кроме того, по итогам года в активах у "Укрпошты" - 547 автомобилей, 8,300 тыс. новых компьютеров, 5 тыс. POS-терминалов с поддержкой бесконтактной оплаты.

Доходы от сдачи незадействованных объектов недвижимости в аренду в 2019 году увеличились и составили 69 млн грн.

По оперативным данным, ежемесячная зарплата производственного персонала компании в прошлом году составила 6,85 тыс. грн без учета премиальных.

Как сообщалось, чистый доход от реализации продукции и услуг АО "Укрпошта" в 2018 году увеличился на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с 2017 годом – до 6,8 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.