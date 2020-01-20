Фокстрот на 43% увеличил трафик в e-commerce в 2019 году

К 2020 году e-commerce омниканального продавца Фокстрот увеличил трафик на 43% (по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год), в том числе органический, при росте конверсии и сокращении показателя отказов на 20%, сообщила компания в пресс-релизе .

«Кроме того увеличение на 50% в абсолютных значениях товарооборота в начале сезона и +58% в сезон Black Friday и предпраздничных распродаж, +42% в количестве подписчиков в Facebook, в 10 раз выросла аудитория в Instragram, а Youtube-канал за первые 2 месяца получили более 1,5 млн. просмотров и более 27 тыс. подписчиков», - говорится в документе.

В середине 2019 года омниканальный ритейлер огласил о новом этапе ребрендинга и полной перезагрузке всех бизнес-процессов. Усиление онлайн-составляющей Фокстрот стало одним из приоритетных направлений в работе.

«В кратчайшие сроки, до начала сезона активных продаж, необходимо было отстроить работу интернет-канала, сформировать управляемую и эффективную структуру, комплексно подойти к развитию всей цифровой торговой и коммуникационной эко-системы», – отметил Кирилл Попов-Черкасов, eCommerce-директор сети.

Специалисты компании провели перепроектирование и модернизацию существующего сайта foxtrot.ua в рамках новой дизайн-системы бренда. Параллельно ведётся работа над разработкой нового сайта: современного, удобного и ориентированного на различные потребности покупателей.

Концептуально пересмотрена SMM-стратегия ритейлера, которая дала значительный прирост подписчиков и охвата публикаций в Facebook и Instagram. На платформе Youtube запущен имиджевый канал «Живи наживо», нацеленный на самую юную аудиторию и всех, кто интересуется блогингом и практическим применением скрытых возможностей электронных гаджетов.

«Учитывая стартовые позиции и отведенное время, динамика просто удивительная, в чём огромная заслуга всей причастных к «перезагрузке» Фокстрот, – подвел первые итоги Кирилл Попов-Черкасов. – Но самые главные достижения еще впереди. В ближайшей перспективе – запуск абсолютного нового интернет-магазина foxtrot.ua, над которым комплексно работали более полугода: с мега-удобным интерфейсом, фильтрами, поиском, достойной и комфортной мобильной версией».

Ранее ГК «Фокстрот» планировал в 2019 году увеличить долю онлайн-продаж под брендом Фокстрот (в 2018 году она составляла порядка 10%). По данным компании, ежемесячно сайт онлайн продавца Foxtrot посещают 5,5 млн человек.

По состоянию на конец 2019 года сеть Фокстрот насчитывает 162 супермаркета в 90 городах Украины торговой площадью 153 тыс. кв. м. В компании работает более 4,5 тыс. сотрудников

ГК «Фокстрот» развивает торговые марки «Фокстрот», «Техношара», «Секунда» (часовой ритейл), торговые центры DEPO’t, Fantasy Town, Depot Development Group (управление недвижимостью).

Руководителями ГК являются Геннадий Выходцев (генеральный директор ГК Фокстрот) и Валерий Маковецкий (председатель наблюдательного совета «Фокстрот).