Экономика

14:24 14.01.2020

Иностранные фермеры просят Зеленского не закрывать для них рынок земли

2 мин читать
Иностранные фермеры просят Зеленского не закрывать для них рынок земли

Иностранные фермеры, которые обрабатывают земли в Украине, обратились к президенту Украины, премьеру и главе Верховной Рады с целью не допустить дискриминацию и ограничение конкуренции на рынке сельскохозяйственных земель.

Соответствующее письмо немецких и других западно-европейских фермеров обнародовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook в понедельник.

"Во втором чтении (в законопроект №2178-10 - ИФ) внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Считаем, что такие ограничения приведут к неравным условиям деятельности субъектов хозяйствования на одном товарном рынке и, как следствие, ограничению конкуренции на этом рынке; наступлению негативных последствий для наших рыночных позиций", - говорится в письме.

По мнению иностранных фермеров, принятие законопроекта в предложенной редакции нарушает принцип равной защиты государством всех субъектов хозяйствования, закрепленный в ч.4 ст.13 Конституции Украины и ст.6 Хозяйственного кодекса Украины. Предлагаемые изменения создадут относительно благоприятные условия конкуренции для отдельных субъектов хозяйствования, в то время как для остальных они останутся неизменными.

"Основой для наших хозяйств есть арендованные земли. Если рынок земли откроется, то поля будут покупать другие, возможно конкурирующие хозяйства, и мы частично или полностью потеряем средства к существованию. Все мы годами строили свои хозяйства и вложили сотни тысяч или миллионов евро. Создали много рабочих мест и в большинстве случаев были единственными работодателями в селе", - отмечается в обращении.

Иностранные фермеры указывают, что такое ограничение интересов будет плохим сигналом для потенциальных инвесторов не только в сельском хозяйстве, но и дискредитирует Украину как объект инвестирования.

Кроме того, для иностранных аграриев неприемлемы планы по дальнейшему ограничению продажи земли вблизи государственной границы, так как некоторые компании находятся недалеко от нее.

"Мы разделяем опасения относительно немедленного открытия рынка земли для всех и видим начальный компромисс относительно разрешения на приобретение земли для компаний, работающих в Украине не менее трех лет, как приемлемый вариант для всех участников рынка и государства"– указывается в письме.

По мнению авторов обращения, тогда иностранные фермеры смогли бы продолжать работать на тех же условиях, что и их украинские коллеги, а потенциальным инвесторам это послужило бы сигналом, что им не нужно бояться риска оказаться в невыгодном положении в будущем.

Теги: #земля #рінок #иностранцы #фермеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:42 14.01.2020
Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе –Корниенко

10:04 14.01.2020
В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах

В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах

18:20 13.01.2020
Украинские аграрии анонсировали бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли

Украинские аграрии анонсировали бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли

16:32 11.01.2020
Механизмы противодействия консолидации в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений – мнение

Механизмы противодействия консолидации в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений – мнение

22:15 03.01.2020
Верховная Рада может проголосовать земельную реформу уже 14 января - советник премьера

Верховная Рада может проголосовать земельную реформу уже 14 января - советник премьера

15:42 03.01.2020
Ограничение по концентрации с/х земли не будет распространяться на банки – советник премьера

Ограничение по концентрации с/х земли не будет распространяться на банки – советник премьера

17:34 28.12.2019
Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

Аграрный комитет Рады проигнорировал поправки оппозиции к закону о рынке земли - Герасимов

15:53 26.12.2019
Запрет украинским компаниям с иностранным капиталом покупать землю приведет к переформатированию рынка - советник премьера

Запрет украинским компаниям с иностранным капиталом покупать землю приведет к переформатированию рынка - советник премьера

11:06 26.12.2019
Пограничники перекрыли канал незаконной переправки в Украину граждан Турции через Молдову

Пограничники перекрыли канал незаконной переправки в Украину граждан Турции через Молдову

12:07 21.12.2019
В Затоке должностные лица сельсовета требовали $87 тыс за выделение земли

В Затоке должностные лица сельсовета требовали $87 тыс за выделение земли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Убытки государства от незаконных вырубок составляют свыше 1 млрд грн

Гончарук поручил за несколько недель обеспечить работу онлайн-площадок на рынке древесины

Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

Премии работникам "Нафтогаза" за получение по арбитражу $2,9 млрд еще не назначены, но предусмотрены трудовыми контрактами – Витренко

Глава ОГТСУ с точностью до цента озвучил платеж "Газпрома" "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура заявляет об аресте ЦИК судозавода "Океан" для его сохранности, ликвидатор настаивает на законности его продажи

SkyUp запускает новые рейсы из Киева, Львова. Одессы и Харькова в Италию

Убытки государства от незаконных вырубок составляют свыше 1 млрд грн

Рада приняла в целом закон о Фонде развития предпринимательства

«Дарница» в 2019 году направила на благотворительность 23,4 млн грн

Украина планирует перестраивать ГТС под транзитную мощность около 40 млрд куб. м – глава ОГТСУ

Гончарук поручил за несколько недель обеспечить работу онлайн-площадок на рынке древесины

Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины - Милованов

"МАУ" планирует закрыть рейс в Бангкок по завершению туристического сезона

"Аграрный фонд" меняет принципы работы со страховыми компаниями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА