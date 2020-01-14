Иностранные фермеры просят Зеленского не закрывать для них рынок земли

Иностранные фермеры, которые обрабатывают земли в Украине, обратились к президенту Украины, премьеру и главе Верховной Рады с целью не допустить дискриминацию и ограничение конкуренции на рынке сельскохозяйственных земель.

Соответствующее письмо немецких и других западно-европейских фермеров обнародовал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook в понедельник.

"Во втором чтении (в законопроект №2178-10 - ИФ) внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Считаем, что такие ограничения приведут к неравным условиям деятельности субъектов хозяйствования на одном товарном рынке и, как следствие, ограничению конкуренции на этом рынке; наступлению негативных последствий для наших рыночных позиций", - говорится в письме.

По мнению иностранных фермеров, принятие законопроекта в предложенной редакции нарушает принцип равной защиты государством всех субъектов хозяйствования, закрепленный в ч.4 ст.13 Конституции Украины и ст.6 Хозяйственного кодекса Украины. Предлагаемые изменения создадут относительно благоприятные условия конкуренции для отдельных субъектов хозяйствования, в то время как для остальных они останутся неизменными.

"Основой для наших хозяйств есть арендованные земли. Если рынок земли откроется, то поля будут покупать другие, возможно конкурирующие хозяйства, и мы частично или полностью потеряем средства к существованию. Все мы годами строили свои хозяйства и вложили сотни тысяч или миллионов евро. Создали много рабочих мест и в большинстве случаев были единственными работодателями в селе", - отмечается в обращении.

Иностранные фермеры указывают, что такое ограничение интересов будет плохим сигналом для потенциальных инвесторов не только в сельском хозяйстве, но и дискредитирует Украину как объект инвестирования.

Кроме того, для иностранных аграриев неприемлемы планы по дальнейшему ограничению продажи земли вблизи государственной границы, так как некоторые компании находятся недалеко от нее.

"Мы разделяем опасения относительно немедленного открытия рынка земли для всех и видим начальный компромисс относительно разрешения на приобретение земли для компаний, работающих в Украине не менее трех лет, как приемлемый вариант для всех участников рынка и государства"– указывается в письме.

По мнению авторов обращения, тогда иностранные фермеры смогли бы продолжать работать на тех же условиях, что и их украинские коллеги, а потенциальным инвесторам это послужило бы сигналом, что им не нужно бояться риска оказаться в невыгодном положении в будущем.