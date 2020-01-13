Законодатель в 2019г не смог решить ряд актуальных проблем бизнеса – мнения

Законодатель в течение 2019 года не решил целый ряд актуальных для бизнеса проблем, власть не смогла нейтрализовать давления на бизнес, считает президент Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Денис Бугай.

"Несмотря на все предвыборные обещания и благоприятную политическую конъюнктуру, власть не решила вопрос нейтрализации давления на бизнес. Это было мое ключевое ожидание от минувшего года как адвоката, специализирующегося на вопросах защиты бизнеса", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя итоги года.

По мнению Бугая, в частности, не произошла трансформация "налоговой милиции из силового, крайне коррумпированного органа в аналитическую финансовую полицию". "Кабмин своим новым решением, фактически реанимировал налоговую полицию, которая формально была ликвидирована два года назад и вынужденно бездействовала", – сказал он.

Кроме того, юрист отметил, что по итогам 2019 года не был реализован проект по реформе Службы безопасности Украины в части ликвидации несвойственной ей функции - расследования экономических правонарушений.

"Силовики продолжают использовать свои полномочия, вмешиваясь в бизнес-активность компаний. В Киеве состав оперативных служб, вовлеченных в бизнес, больше, чем контрразведчиков", - сказал он.

При этом президент АЮУ прогнозирует, что "в будущем бизнес ощутит негативные последствия судебной реформы, инициированной новой властью". Бугай отмечает в частности, что Верховная Рада приняла изменение в законы в части судебной власти и сократила количество судей Верховного Суда и уровень их материального вознаграждения.

"Европейские эксперты, бизнес-ассоциации (ЕВА, АСС, СУП) активно возражали против нововведений, но власть не услышала голос бизнеса. Венецианская комиссия в декабре выдала крайне негативный вывод по данному вопросу. Поспешный ход по фактической ликвидации Верховного суда, который последние годы демонстрировал новый формат правосудия, будет иметь крайне негативные последствия для бизнес-климата", - сказал юрист.

Комментируя наиболее значимые судебные процессы 2019 года, Бугай отметил, что ключевые из них касаются банковской сферы. По его словам, бывшие собственники банков активно пытаются отменить решения НБУ о ликвидации их банков.

"Таких дел в судах - десятки. Фонд гарантирования начал судебную войну против бывших акционеров, выставляя им требования в размере недостающих средств и арестовывая их имущество в судебном порядке. НБУ добился позитивного решения о взыскании 1,5 млрд грн с бывшего собственника "Финансы и Кредит" Константина Жеваго", – поясняет юрист.

По мнению Бугая, "процессом века" в этой сфере является дело о национализации ПриватБанка, в котором "смешалось и право, и экономики, и уголовные дела, и политика".

"Уголовное преследование банкиров - еще один тренд ушедшего года. ГБР (Государственное бюро расследований – ИФ) предъявило подозрение Константину Жеваго. НАБУ закончило год громким процессом против Олега Бахматюка (дело VAB банка). В рамках последнего также были задержаны бывшие сотрудники НБУ, в частности первый зам Писарук, который сегодня возглавляет украинскую дочку Райфайзен банка Аваль. В предыдущие годы это было немыслимо", - подчеркнул Бугай.

В свою очередь управляющий партнер адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Александр Лещенко также сомневается, что принятые в 2019 году изменения и новеллы в законодательстве облегчат деятельность бизнеса.

По его оценке, наиболее значимыми событиями в законодательных процессах 2019 года были, в частности, действия парламента по отмене адвокатской монополии, непринятие закона о рынке земли, принятие Кодекса об уголовных проступках (закона относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений), вступление в силу Кодекса по процедурам банкротства.

"В целом 2019 год был довольно интересным с точки зрения новелл законодательства и юридических прецедентов. В следующем году хотелось бы решить ряд вопросов и проблем, которые уже проявились. Это в первую очередь принятие законодательства об обращении земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, принятие нового Кодекса административных проступков", - сказал он.

При этом Лещенко отметил необходимость приведения в соответствие современным реалиям Жилищного кодекса, "который, кстати, так и не изменил названия с "Жилищный кодекс Украинской ССР".

Юрист также подчеркнул необходимость принятия нового Трудового кодекса.

Одним из наиболее ярких судебных разбирательств 2019 года эксперт назвал дело по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви и Почаевской Свято-Успенской Лавры к Министерству культуры, которое рассматривал Окружной административной суд Киева.

Как сообщалось, юристы отмечали, что в течение 2019 года Верховная Рада не решила вопросы усовершенствования инструментов торговой защиты.