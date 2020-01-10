Ryanair улучшила годовой прогноз прибыли на фоне высокого спроса в новогодние праздники

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, улучшила прогноз прибыли на 2020 финансовый год благодаря превысившим ожидания объемам бронирований в период рождественских и новогодних праздников.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, прибыль за год, который завершится 31 марта, теперь ожидается в диапазоне от 950 млн евро до 1,05 млрд евро по сравнению с прежним прогнозом в 800-900 млн евро. При этом показатель, скорее всего, будет находиться ближе к середине этого диапазона.

Темпы бронирований авиабилетов на январь-апрель на 1% выше, чем в этот же период прошлого года, в результате чего, как рассчитывает Ryanair, средняя стоимость билетов в четвертом финквартале слегка превысит ожидания.

Объем пассажирских перевозок, согласно новому прогнозу, увеличится до 154 млн человек вместо ожидавшихся ранее 153 млн.

Акции Ryanair подскочили в пятницу на 8,8% на торгах в Дублине и на 8,5% в Лондоне после публикации прогноза. Компания 3 февраля опубликует финансовые результаты за третий квартал.