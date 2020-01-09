Экономика

10:30 09.01.2020

Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

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Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

Германский автопроизводитель Volkswagen AG и Федеральное объединение центров защиты прав потребителей ФРГ (VZBV) приступили к переговорам о мировом соглашении по делу о манипуляции данными, касающимися содержания вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.

"Совместная цель VZBV и Volkswagen - прагматичное решение в интересах клиентов", - говорится в совместном заявлении.

Переговоры о выплатах возможных компенсаций пока находятся на ранней стадии. "Вопрос, удастся ли достичь урегулирования, остается открытым", - подчеркивают стороны.

В случае позитивного урегулирования спора шансы 444 тыс. подателей группового иска, который рассматривается в высшем земельном суде в Брауншвейге (федеральная земля Нижняя Саксония), возрастают, и им, возможно, удастся добиться компенсаций в связи с "дизельгейтом", сообщает Deutsche Welle.

Председательствующий судья Михаэль Неф уже во время первых слушаний при рассмотрении этого прецедентного группового иска в сентябре и ноябре рекомендовал VW и инстанциям, защищающим потребителей, начать соответствующие переговоры.

До сих пор представители автопроизводителя говорили, что с учетом индивидуального характера отдельных случаев и неполного регистра с именами взыскателей "с трудом представляют себе" подобный сценарий.

В сентябре 2015 года в результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что более чем на 10 млн проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв машин компании для устранения фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более $18 млрд в рамках урегулирования скандала.

Теги: #фрг
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