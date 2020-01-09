Кувейт будет ежегодно получать от Катара 3 млн тонн СПГ в течение 15 лет

Qatar Petroleum и Kuwait Petroleum Corporation заключили долгосрочное соглашение о купле-продаже на поставку сжиженного природного газа в Кувейт в объеме до 3 млн тонн в год.

Поставки СПГ начнутся в 2022 году на терминал Эз-Заур (Al-Zour). Это должен быть один из крупнейших терминалов в мире мощностью 23 млн тонн в год. Задача нового терминала - вытеснить жидкие углеводороды из энергетического баланса Кувейта, высвободив их для поставки на экспорт с более высокой стоимостью.

Пока Кувейт получает СПГ через плавучую регазификационную установку Golar Igloo компании Golar LNG пропускной способностью 7,5 млрд кубометров в год.

В 2018 году страна Кувейт закупил 3,16 млн тонн СПГ, в том числе 1,18 млн тонн пришлось на поставки из Катара. Другие поставщики СПГ в Кувейт - США, Тринидад и Тобаго, Норвегия, Оман, Ангола, Египе, Нигерия, сообщается в ежегодном статистическом обзоре BP.