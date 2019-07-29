Экономика

13:10 29.07.2019

Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны

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Qatar Petroleum заключил соглашение с Total о покупке доли в проекте по разведке и добыче в блоках на шельфе Гайаны, сообщает QP.

Total, владеющая 25% в блоках Orinduik и Kanuku, продаст Qatar Petroleum 40% своего участия. Другие партнеры в концессиях: Orinduik - Tullow Oil (60%, оператор) и EcoAtlantic (15%): Kanuku - Repsol (37,5%, оператор), Tullow (37,5%).

В 2019 году на участках планируется пробурить три разведочные скважины: две на Orinduik (одна из них - Jethro - сейчас бурится) и одну на блоке Kanuku.

Блок Orinduik площадью 1800 кв. км находится в 120 км от берега, глубина воды - от 70 до 1400 метров. Kanuku (5200 кв. км) - в 100 км от суши, глубина воды - 70-800 м.

Как сообщалось, на прошлой неделе QP договорилась с Total и Eni о вхождении в три разведочных блока на шельфе Кении.

Теги: #qatar_petroleum
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