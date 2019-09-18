Экономика

17:46 18.09.2019

Qatar Petroleum объявляет тендер на строительство новых промышленных объектов в рамках увеличения производства СПГ

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Qatar Petroleum объявляет тендер на строительство новых промышленных объектов в рамках увеличения производства СПГ

Государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Petroleum объявила тендер на разработку проекта, закупку оборудования и строительство объектов для хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и моноэтиленгликоля.

Новые объекты будут расположены в промышленном центре Рас Лаффан и станут частью проекта по увеличению добычи газа и его переработки на Северном месторождении.

Список предложенных на тендер объектов, в частности, включает новый резервуар для хранения пропана, компрессоры для охлаждения СУГ, резервуары для хранения конденсата и моноэтиленгликоля и их отгрузки, трубопроводную систему для транспортировки СУГ от места их производства до хранилищ, новый экспортный терминал для жидких продуктов.

Проект расширения производства в рамках освоения Северного месторождения предполагает строительство четырёх новых производственных линий для увеличения производства сжиженного природного газа с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год к 2024 году.

В результате роста производства СПГ увеличится и производство попутной жидкой продукции, что требует расширения складских и погрузочных мощностей, отмечают в Qatar Petroleum.

Qatar Petroleum поручил выполнение этого "мегапроекта" Qatargas - крупнейшей в мире компании по производству СПГ, имеющей опыт строительства и эксплуатации наземных и морских объектов в рамках освоения Северного месторождения.

Месторождение Северное/Южный Парс - крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение в центральной части Персидского залива с запасами в 14,2 трлн куб. м. Месторождение Северное - это южная его часть, которая расположена в территориальных водах Катара. Южный Парс - это северная (иранская) часть.

Теги: #qatar_petroleum #спг
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