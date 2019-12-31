Экономика

18:55 31.12.2019

Подписание межоператрского соглашения между Украиной и Словакией открывает возможность виртуального реверса – глава "Нафтогаза"

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Подписание межоператрского соглашения между Украиной и Словакией открывает возможность виртуального реверса – глава "Нафтогаза"

 Подписанный во вторник в Брюсселе технический договор о взаимодействии (IA, interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года между операторами ГТС Украины и Словакии открывает возможность осуществления виртуального реверса, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Главным элементом победы здесь является устранение Газпрома между Ужгородом и Велке Капушаны, как супероператора", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Это то над чем мы бились последние пять лет, и только сейчас этого удалось достичь, потому что были ограничения, в том числе и с нашей стороны. Сейчас, когда будут урегулированы все вопросы по измерению газа – это будет достаточно серьезным прорывом. Это будет означать, что на всех точках присоединения с Европейским Союзом начнут действовать европейские правила, которые среди прочего предусматривают, например, виртуальный реверс", - добавил глава НАК.

По его словам, основным камнем преткновения при подписании межоператорского соглашения между Украиной и Словакией являлся вопрос измерения объемов проходящего через границу страны газа.

"Есть две станции измерения газа с украинской и словацкой сторон, Две станции - это всегда проблема, две станции всегда демонстрируют разные значения. В настоящее время команды ОГТСУ и Eustream решают как урегулировать этот вопрос (на момент пресс-конференции еще не было информации о подписании IA - ИФ)", - сказал он.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны.

Важность подписания соглашения между ОГТСУ и Eustream в части "виртуального реверса" связана с наибольшей пропускной способностью между Украиной и Словакией по сравнению с другими сечениями между Украиной и странами ЕС.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Теги: #гтс #газ #словакия #коболев
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