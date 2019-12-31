Базой расчета между "Нафтогазом" и "Газпромом" являются утвержденные украинским регулятором тарифы - Коболев

Базой расчета тарифов между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" являются утвержденные 24 декабря украинским регулятором тарифы для ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" на услуги по транспортировке газа для точек входа/выхода на 2020-24 годы, сообщил глава НАК Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Тарифы между Газпромом и Нафтогазом были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которым добавляется небольшая маржа. Базой для этого расчета были в первую очередь тарифы, рассчитанные в Украине", - сказал он.

Глава НАК также отметил, что прописанную в контракте между Нафтогазом и Газпромом тарифную ставку он не может озвучить из-за условия конфиденциальности, но она почти не меняется в соответствии с действующей в текущем году (в октябре-2019 НАК прогнозировал, что тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км - ИФ).

"Для Газпрома тариф (на транзит - ИФ) почти не меняется на гарантированные объемы. На объемы, которые они будут заказывать в дополнение к этому, он будет больше", - сказал он.

Коболев добавил, что закрепленные в контракте с Газпромом минимальные объемы транзита в объеме 225 млрд куб. м на протяжении пяти лет и утвержденные тарифы делают деятельность ГТС Украины жизнеспособной в перспективе 2020-24 гг..

Глава НАК также отметил, что степень гарантированности прокачки Газпромом утвержденных в контракте объемов газа является "высокой, лучше, чем в прошлом контракте".

Ранее, 24 декабря, украинский регулятор рассчитал тарифы ОГТСУ на транспортировку газа на межгосударственных сечениях для точек входа и выхода на 2020-2024 годах. В частности, для точек входа (фактически для импорта в Украину - ИФ) со стороны стран западной Европы тариф снизится на 29,1% – с $6,28 до $4,45 за 1 тыс. куб. м/сутки, со стороны РФ (для транзита и импорта в Украину - ИФ) – увеличится в 2,5 раза, с $6,28 до $16,01 за 1 тыс. куб. м/сутки.

Для точек выхода (транзит, гипотетический экспорт из Украины - ИФ) в страны западной Европы тариф снизится. В частности, в направлении Польши – на 27,6%, до $9,04 за 1 тыс. куб. м/сутки, Словакии – на 44,8%, до $9,68 за 1 тыс. куб. м/сутки, Венгрии – на 45,1%, до $9,25 за 1 тыс. куб. м/сутки, турецкое направление (Орловка/Исакча) – на 91,8%, до $1,13 за 1 тыс. куб. м/сутки.

В то же время, несмотря на устанавливаемые регулятором с 2016 года в соответствии с европейской методологией тарифы для точек входа и выхода ГТС Украины, они не применялись в отношении транзита газа, осуществляемого по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" от 2009 года.

Как сообщалось, в соответствии с подписанным 20 декабря в Минске межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, на протяжении 27-30 декабря было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписанием транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов подписаны межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, и транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ.

Украина ожидает получение от транзита природного газа на протяжении 2020-24 гг. минимум $7,2 млрд. В случае бронирования мощностей ГТС Украины свыше минимально закрепленных контрактом 225 млрд куб. м на протяжении пяти лет, доход от транзита увеличится.