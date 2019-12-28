Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса добычи янтаря, который Верховная Рада приняла 19 декабря.

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, 27 декабря документ был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря, который предполагает введение единых разрешений на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участки до 10 га через электронные аукционы ProZorro.

Это решение поддержали 279 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно законопроекту, доступ к залежам янтаря будет урегулирован путем установления права земельных сервитутов и определения отдельной статьи 971 Земельного кодекса для проведения разведывательных и добывающих работ на нарушенных землях.

Помимо того документ вводит уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административную - за нарушение требований к добыче, а также ужесточает ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь.