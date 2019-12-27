Экономика

19:35 27.12.2019

Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали межоператорское соглашение

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Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали межоператорское соглашение

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Украины и Молдовы подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами.

"Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование транбалканского газового коридора с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении украинского оператора "ОГТСУ".

Также стороны подписали договоры на транспортировку газа территориями Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

В ОГТСУ напомнили, что компания в конце текущего года уже подписала interconnection agreement с операторами Венгрии, Румынии и Польши. В настоящее время продолжаются переговоры со словацкой Eustream и российским Газпромом.

Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Компания, которой государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать в качестве нового оператора с 1 января 2020 года.

Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации "ОГТСУ" и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

Теги: #гтс #соглашение #молдова
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