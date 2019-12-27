"Интерпайп" открыл эру цифровых перевозок в Украине, в декабре оформив первую накладную через систему SmartSign

Украинская промышленная компания "Интерпайп" открыла эру цифровых перевозок в Украине, оформив в декабре текущего года первую в стране электронную накладную (TTН) через систему SmartSign.

Как сообщила компания в Facebook в пятницу вечером, таким образом сделан важный шаг к реальному построению бизнеса и государства "в смартфоне".

При этом уточняется, что ранее любой груз должен был сопровождаться тремя ТТН. Теперь появилась их электронная альтернатива с цифровой подписью. Все данные вносятся и хранятся в центральной базе данных (ЦБД). И грузоотправитель, и грузополучатель пользуются единой системой.

Пока что водителю еще нужна одна напечатанная ТТН на случай проверки груза в дороге. Но при переходе всех компаний на такую систему бумажные копии не понадобятся

"Интерпайп" остается лидером цифровой трансформации в Украине. Мы внедряем проекты не только по диджитализации производственных процессов, но и работаем над полным переходом на электронный документооборот. Сейчас в компании реализуется пилотный проект по внедрению модуля SmartSign. Уже в течение года планируем полностью отказаться от бумажных носителей при подготовке договоров или накладных", - сказал директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, "Интерпайп" реализовала на "Интерпайп Нико Тьюб" проект по созданию системы управления складами готовой продукции с использованием диджитал-технологий. Система управления складом WMS (Warehouse Management System) создана с целью существенного сокращения времени отгрузки готовой продукции клиенту любым видом транспорта.

Проект по внедрению WMS на "Интерпайп Нико Тьюб" стартовал в июне 2019 года, общие инвестиции составили $178 тыс.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,17 млрд. грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.