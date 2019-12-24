Экономика

13:27 24.12.2019

"Укртелеком" с 2020г повышает тарифы на услуги фиксированной телефонии на 20-24%

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"Укртелеком" с 2020г повышает тарифы на услуги фиксированной телефонии на 20-24%

"Укртелеком" с января 2020 года повышает ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов во вторник.

"Например, тариф "Домашний Безлимитный", что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов… Тариф "Домашний Базовый" (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 грн. Тариф "Простой" – с 67,10 до 73,81 грн в месяц", - пояснил он.

Кроме того, согласно обнародованному сообщению компании в газете "Урядовый курьер", также меняется плата за услуги доступа к сети интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети интернет.

Помимо этого, с января 2020 года будет изменена стоимость пользования услугами: проводного радиовещания, IP-телекса, предоставление в пользование соединительных линий, предоставление линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации, TV Бизнес, "Облачной АТС", Интернет-телефонии.

Согласно обнародованному решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) № 564 (от 26 ноября 2019 года) в газете "Урядовый курьер", НКРСИ утвердила граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на период с 1 января 2020 года.

Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 грн до 61,51 грн.

Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 61 грн до 67,10 грн.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, с 1 января 2019 года увеличится с нынешних 44,74 грн до 49,21 грн.

Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 48,80 грн до 53,68 грн.

За спаренный телефонный аппарат, установленный в коммунальной квартире, максимальная абонплата для населения без почасовой оплаты местных звонков увеличится с нынешних 22,37 грн до 24,60 грн.

Максимальная абонплата за параллельные телефонные аппараты, установленные у разных абонентов (с каждого абонента) без почасовой оплаты местных звонков увеличится с нынешних 33,55 грн до 36,91 грн.

За аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей максимальная абонплата увеличится с 36,60 грн до 46,26 грн.

Теги: #укртелеком
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