Экономика

18:32 23.12.2019

Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

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Зеленский призвал сети АЗС снизить фактические цены на топливо

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций обсудил вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену – ИФ). На табло", - сказал глава государства, сообщает пресс-служба в понедельник вечером.

По словам замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергея Николайчука, в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. В то же время наблюдается тенденция укрепления курса гривни, поэтому топливо будет продолжать дешеветь. При этом АЗС должны существеннее снизить цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова подчеркнула, что реальная цена на горючее сильно отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

"Такая ситуация несвойственна большинству европейских рынков - когда настолько большие программы лояльности. Мы предлагаем цену, по которой вы реально продаете бензин, переложить на стелу (электронное табло - ИФ) И оптимизировать программы лояльности, тем самым увеличить конкуренцию на рынке", - подчеркнула Кузнецова.

Представители компаний-участниц топливного рынка, со своей стороны, отметили проблему наличия нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% АЗС работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент Украины пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям - предоставьте нам. С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Зеленский.

Участники совещания договорились вновь встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Теги: #зеленский #топливо #цены
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