Эрдоган грозит США ответными мерами в случае введения санкций против "Турецкого потока"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу пригрозил ответными мерами США в случае, если Вашингтон введет санкции против проекта газопровода "Турецкий поток".

"В Сенате США говорят, что они введут санкции против "Турецкого потока". Это нарушение наших прав. Мы предпримем ответные меры против них (США - ИФ)", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Ранее на этой неделе Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

В декабре законопроект о бюджете на 2020 год на сумму в $738 млрд также поддержала Палата представителей США.

Теперь президент Дональд Трамп должен подписать этот документ, чтобы он вступил в силу. Трамп уже заявлял, что намеревается это сделать.