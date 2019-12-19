Слияние PSA Group и FCA позволит расширить дилерскую сеть в Украине, укрепит позиции брендов FCA – глава Auto-Consulting

Слияние PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), о котором договорились компании, для украинского рынка будет позитивным фактором, прежде всего, для брендов группы FCA (Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Jeep и Dodgе), компаниям-дистрибьюторам которых сегодня сложно масштабно представлять эти бренды в Украине, считает генеральный директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

"По отдельности у брендов обеих групп не очень большой объем продаж в Украине. Прежде всего, это касается брендов FCA, поэтому такая синергия плюс активизация дилерских сетей, безусловно, дает основание альянсу рассчитывать на дальнейший рост", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По данным Омельницкого, в настоящее время суммарно бренды альянса на украинском рынке новых легковых авто занимают пятое место по объему продаж после альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota Motor, VW Group и Hyundai-KIA: по итогам января-ноября-2019 доля брендов PSA + FIAT Group составила 9,3% (8,109 тыс. авто) против 8,9% (7,749 тыс. ед.) за тот же период 2018 года.

"Ближайший конкурент - группа Hyundai на украинском рынке занимает почти 14%, поэтому для того, чтобы занять четвертое место, брендам альянса нужно расти практически вдвое", - поясняет гендиректор Auto-Consulting.

В то же время, по его мнению, конкретные результаты этого слияния, в том числе в ценовой политике, можно будет оценить не ранее чем через два-три года.

"Не думаю, что в этом плане в ближайшие месяцы-годы что-либо концептуально изменится. Скорее, будут оглашены планы развития брендов – начнет меняться, когда появятся модели на совместных платформах. Это мы можем видеть на примере бренда Opel, который стал частью группы PSA в начале 2017 года, а результаты синергии - появление единых платформ для Peugeot, Citroen и Opel - видим только в 2019-м. Так что, как минимум, через два года увидим какие-то совместные плоды этой синергии", - считает Омельницкий.

По его мнению, в Украине наверняка произойдут какие-то изменения по дилерским сетям брендов альянса – будет расширено их количество по группе Fiat Chrysler, где сегодня нет единой дистрибуторской компании (дистрибуцией Maserati и Jeep занимается филиал "УкрАВТО", Fiat- Alfa Romeo – отдельная дистрибуторская компания, а такие бренды, как Dodgе и Ferrari официально не представлены и продаются единицы этих марок).

"Произойдут изменения в дистрибуции и дилерских сетях: мое видение в идеале – это, например, дилерский центр PSA, который сейчас продает Peugeot, Citroen и Opel, а будет продавать еще Fiat и и Jeep. Этот процесс займет время, но для дилеров это будет позитив: они расширят число предлагаемых моделей, будет больше предложений плюс сами центры будут оказывать более широкий спектр услуг по брендам", - отмечает Омельницкий.

Кроме того, считает он, такая синергия производителей должна привести к снижению цен, потому что будут использоваться единые комплектующие, меньше тратиться средств на разработку автомобилей с учетом унификации, т.е. в перспективе это приведет к более доступным авто для каждого бренда.

В то же время, по мнению Омельницкого, наиболее проблемными в альянсе будут премиум и "лакшери"-бренды - Alfa Romeo, Maserati, Ferrari с учетом довольно автономной политики каждого бренда.

"Ferrari, например, несмотря на то, что бренд входит в концерн, имела собственную систему дистрибуции распределения машин, и что будет с этим – пока сказать сложно. Тот же Maserati страдает от узкого модельного ряда, а у PSA есть собственный зарождающийся премиум-бренд DS, который пока не развился – и останутся ли оба этих бренда или произойдет унификация, пока сказать сложно", - отмечает гендиректор аналитической группы.

Нецелесообразным, по его мнению, для украинского рынка является бренд Chrysler в существующей модели. Скорее всего, его переформатируют на выпуск других авто, тогда как Fiat и Jeep с учетом уже существующих попыток унификации, скорее всего, продолжат этот процесс.

"Но в целом эта сделка фактически спасла FCA от банкротства, потому что условия, на которых они входят в альянс, мегауспешные для них при достаточно успешном PSA и очень проблемном FCA – это на грани фантастики. Ведь если бы FCA обанкротился, именитые бренды вынуждены были исчезнуть, в том числе с украинского рынка", - резюмирует Омельницкий.

Как сообщалось, PSA Group (выпускает автомобили Peugeot и Citroen, а также DS, Opel и Vauxhall) с Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) договорились о слиянии в рамках сделки, которая создаст четвертого по величине автопроизводителя в мире с капитализацией около $50 млрд.

Компании подписали юридически обязывающее соглашение о слиянии по принципу 50/50. Сделку планируется завершить в течение ближайших 12-15 месяцев.