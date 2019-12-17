Экономика

19:02 17.12.2019

Страховой рынок должен сделать большую часть "домашней работы" до перехода под надзор Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ

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Страховой рынок должен сделать большую часть "домашней работы" до перехода под надзор Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) начнет свою работу в качестве регулятора страхового рынка 1 июля 2020 года с проверки выполнения страховщиками положения Нацкомфинуслуг №850 об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика, отметил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз на встрече с участниками рынка.

"1 июля - это точка, которая сигнализирует о выполнении рынком этого постановления по достаточности капитала, и органом, который будет анализировать и верифицировать это, будет Национальный банк. Поэтому на самом деле большое количество "домашней работы" будет проделано рынком еще до перехода полномочий под надзор Нацбанка", - сказал он.

Бевз также отметил, что если в дальнейшем и произойдут определенные изменения, то это не будет означать, что их необходимо выполнить за месяц или два, что станет невозможным для многих компаний. В то же время, по его словам, есть вещи, которые являются критичными для НБУ. Первое - чтобы страховые компании занимались страховой деятельностью, т.е. тем бизнесом, ради которого они создавались, а не использовались с другой целью. Вторым критическим требованием для всех финансовых организаций является прозрачная структура собственности.

"Мы даем один простой совет всему рынку и страховым компаниям в том числе. Есть 380-е постановление НБУ, которое определяет критерии непрозрачной структуры собственности. Мы рекомендуем компаниям посмотреть, есть ли у них проблемы, и если есть, решить их до 1 июля. Тем более, сегодняшние требования мягче, чем те, которые будут установлены НБУ в этой части", - отметил глава департамента.

Он также отметил, что "структура собственности является непрозрачной при наличии ***надцати акционеров, когда есть траст, за которым кто-то стоит, при структуре собственности, когда компания владеет другой компанией, а та владеет этой, и заводится 1% физлиц. Это непрозрачная структура собственности, потому что она не позволяет определить источник контроля и, соответственно, не позволяет регулятору осуществлять эффективный надзор и предъявлять необходимые требования к собственникам". Кроме того, непрозрачной структурой собственности является длительное непосещение акционерами общих собраний, голосование вместо них по доверенности непонятными лицами, которые на самом деле не являются контролерами.

"Это все непрозрачные структуры собственности и эту проблему надо решить. Не нужно ничего прятать - мы найдем, и инструментов для этого достаточно", - отметил Бевз.

Третьей "красной линией", по его словам, является финансовый мониторинг, что напрямую связано со "схематозом". "Например, недавно на комитете по надзору департамент финансового мониторинга предлагал наложить большой штраф на один из банков за обслуживание им схемных страховых компаний. Это проблема. Компании существуют, они имеют страховые лицензии. Банк проверил своего клиента, это был транзит на миллиарды гривень. Поэтому "красная линия" финмониторинга распространяется на весь финансовый рынок", - сказал Бевз.

При этом он подчеркнул, что моральна дилемма состоит в том, что все финансовые компании являются зеркалом реальной экономики. И если в стране более 30% экономики находится в "тени", то ей невозможно существовать без привлечения финансового посредника в виде инструментов фондового рынка, страховых компаний, банков.

"Что сейчас происходит на банковском рынке? Когда банки стали отказывать клиентам, то клиенты начали строить свой бизнес так, чтобы банк "не влетел" на штраф по финмониторингу. Нам кажется, что это позитивный эффект, он идет от обратного, когда понимаешь что ни один приличный банк тебе не откроет счет. А почему нужен приличный банк? Потому что ты покупаешь товар в одной из европейских стран, и платеж не будет проведен, если это не приличный банк. Возникает необходимость перестроить свой собственный бизнес для того, чтобы он успешно функционировал", - отметил Бевз.

Теги: #нбу #страхование
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