Экономика

14:47 16.12.2019

JPMorgan проверяет расходы сотрудников на поездки с помощью искусственного интеллекта

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JPMorgan проверяет расходы сотрудников на поездки с помощью искусственного интеллекта

JPMorgan Chase & Co., крупнейший по размеру активов банк США, начал использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы проверять отчеты о расходах своих сотрудников в поездках и устанавливать, соответствуют ли они политике компании, сообщила директор банка по информационным технологиям Лори Бир на конференции в Нью-Йорке.

"Мы фактически отказались от необходимости получать одобрение менеджеров", - сказала Бир.

"Мы делаем 100% аудита с помощью модели искусственного интеллекта, которая позволяет удостовериться, что, когда мы проверяем отчеты о поездках и расходах, они соответствуют нашей политике", - отметила она.

Контроль за расходами представляет особую сложность для финансовых компаний, сотрудники которых проводят основную часть года в поездках и на встречах с клиентами. Wells Fargo & Co. в прошлом году уволил или временно прекратил трудовой контракт более десятка сотрудников за предполагаемую фальсификацию отчетов о расходах, сообщала The Wall Street Journal.

Между тем привлечение аудиторов к проверке данных о расходах фактически влечет за собой еще большие затраты. По словам Бир, благодаря использованию искусственного интеллекта JPMorgan "освобождает менеджеров от части бюрократических процедур".

Теги: #банк #jpmorgan
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