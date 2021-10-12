Экономика

11:55 12.10.2021

Глава JPMorgan по-прежнему считает, что биткойн не имеет ценности

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Глава JPMorgan по-прежнему считает, что биткойн не имеет ценности

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон по-прежнему считает, что биткойн не имеет ценности, однако возглавляемый им банк будет предоставлять клиентам возможности инвестиций в криптовалюту.

"Лично я считаю, что биткойн не имеет ценности", - заявил он в ходе мероприятия, организованного Институтом международных финансов (IIF) в понедельник.

"Наши клиенты взрослые люди. Они не согласны со мной. Вот что создает рынок, - сказал Даймон. - Таким образом, если они хотят иметь возможность купить себе биткойны, мы не можем контролировать это, но мы можем предоставить им законный и как можно более прозрачный доступ к этому рынку".

JPMorgan начал предоставлять своим клиентам доступ к фондам, инвестирующим в криптовалюты, в июле текущего года.

Курс биткойна поднялся на 0,17% на торгах во вторник и составляет $57 485, свидетельствуют данные CoinDesk.

Теги: #биткойн #jpmorgan
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