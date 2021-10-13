Экономика

15:36 13.10.2021

Включение гривневых гособлигаций Украины в индекс JP Morgan GBI EM начнется 31 марта-2022

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Включение гривневых гособлигаций Украины в индекс JP Morgan GBI EM начнется 31 марта-2022

Гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины претендуют на включение в индекс GBI-EM GD начиная с 31 марта 2022 с приблизительной долей 0,12%, сообщил украинский Минфин со ссылкой на JP Morgan Global Index Research.

"Исходное включение во все три серии GBI-EM будет иметь одна серия облигаций, соответствующая требованиям индекса, - это ОВГЗ с купоном 15,84% и погашением в феврале 2025 (UA4000204150)", – говорится в сообщении Минфина в среду.

Согласно ему, на это решение повлиял значительный рост иностранных инвестиций в ОВГЗ Украины с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, позволивший нерезидентам занять на этом рынке более 10%.

JP Morgan Global Index Research, ссылаясь на инвесторов, также отметил улучшение ликвидности рынка за последние два года, хотя и указал на длительный процесс открытия счета в Украине, который может занять несколько месяцев.

"Включение в индекс начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости предоставить инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетам в Украине", – говорится в сообщении.

По словам правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы, которые приводятся в релизе, включение гривневых гособлигаций в индекс JP Morgan GBI EM поможет достичь целей Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины. "Мы хотели бы иметь больше инструментов в гривнях, подходящих индексу, поэтому будем выпускать все облигации в гривнях со сроком погашения более четырех лет в размере, достаточном для включения в индекс JP Morgan GBI-EM", - отметил Буца.

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Теги: #облигации #jpmorgan
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