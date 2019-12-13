Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту, о согласованном варианте говорить рано - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" завершили встречу в Вене, на которой договорились продолжить обсуждение вариантов продолжения транзита природного газа после 2019 года, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается ...", - написал он на своей странице в Facebook.

"Нас ни на что не кинут, я же обещал", - добавил он, отвечая на комментарии к своему сообщению.