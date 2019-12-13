Экономика

12:20 13.12.2019

В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

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В Украине презентован электронный кабинет застройщика - Гончарук

Запуск электронного кабинета застройщика является лишь первым шагом на пути по борьбе с коррупцией в строительной сфере, до декабря 2020 года должна заработать электронная система, в которой будут зафиксированы все процессы в строительной сфере в Украине, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Строительство - это традиционно одна из наиболее коррупционных сфер. Все эти 5 долларов за метр и тому подобное - все это хорошо известно. Поэтому борьба с коррупцией в сфере строительства является одним из важнейших заданий. И именно поэтому презентация этого продукта, являющегося первым серьезным шагом в борьбе с коррупцией, очень важна", - сказал Гончарук на презентации электронной государственной услуги "Кабинет застройщика" в пятницу в Киеве.

Он отметил, что в начале система будет работать для наименее рисковых объектов строительства (СС1), но доля которых превышает 80% рынка.

По словам премьера, в ближайшие несколько месяцев система должна заработать и для других объектов. "Есть указ президента, где нам поручено, чтобы до декабря месяца следующего года заработала большая электронная система, которая будет оцифровывать вообще все процессы, которые происходят в строительстве", - отметил Гончарук.

Как сообщалось, электронный кабинет застройщика в рамках Единой электронной системы в сфере строительства должен начать работу 24 декабря 2019 года.

Теги: #строительство #коррупция #гончарук
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