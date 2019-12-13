Экономика

10:37 13.12.2019

Мининфраструктуры планирует в 2020 подготовить к концессии еще 4 морпорта

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Мининфраструктуры планирует в 2020 подготовить к концессии еще 4 морпорта

 Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году начать подготовку к концессии еще четырех морских портов, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе презентации отчета "Приближение к модели управления "порт-лендлорд" в Украине" в Киеве в пятницу.

По словам министра, для подготовки к концессии в 2020 году предварительно отобраны морские порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск", а также часть Одесского морпорта.

"Естественно, это только начало. Мы будем все дальше продвигать модель концессии в другие порты", - подчеркнул министр.

Теги: #морпорты #концессия #мининфраструктуры
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