Мининфраструктуры планирует в 2020 подготовить к концессии еще 4 морпорта

Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2020 году начать подготовку к концессии еще четырех морских портов, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе презентации отчета "Приближение к модели управления "порт-лендлорд" в Украине" в Киеве в пятницу.

По словам министра, для подготовки к концессии в 2020 году предварительно отобраны морские порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск", а также часть Одесского морпорта.

"Естественно, это только начало. Мы будем все дальше продвигать модель концессии в другие порты", - подчеркнул министр.