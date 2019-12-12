Экономика

17:45 12.12.2019

МВФ затрудняется назвать дату совета директоров по новой программе для Украины

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МВФ затрудняется назвать дату совета директоров по новой программе для Украины

Дата заседания совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой трехлетней программы EFF для Украины на $5,5 млрд пока неизвестна, однако в любом случае этому должно предшествовать выполнение Киевом предварительных условий (prior actions), сообщил представитель Фонда Джерри Райс (Gerry Rice).

На брифинге в Вашингтоне в четверг он указал, что пока достигнута предварительная договоренность о новой программе расширенного финансирования на уровне менеджмента Фонда (staff level agreement, SLA), которая должна еще стать предметом обсуждении совета директоров.

Райс напомнил о телефонном разговоре директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошедшие выходные, в ходе которого были отмечены существенные успехи Украины в последние месяцы, и готовность Фонда поддержать Киев в его усилиях по переводу его экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста.

В то же время представитель Фонда также указал и на слова Георгиевой, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка (rule of law), улучшения судебной системы, уменьшения роли корыстных интересов в экономике. По его словам, важно также защитить достижения в деле очистки банковской системы и возместить понесенные налогоплательщиками крупные расходы при выводе банков с рынка.

Как сообщалось, в Нацбанке ожидают позитивного решения совета директоров МВФ по новой программе в первом квартале 2020 года, а источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что ожидает голосования по этому вопросу в феврале.

"Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них: это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в Фонде гарантирования вкладов физлиц... Второе - создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались, - это законопроект об обороте земель сельского назначения", - уточнил глава центробанка Украины Яков Смолий в четверг.

Теги: #райс #заседание #условия #мвф
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