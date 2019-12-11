Государство в 2020г готово потратить от 5 млрд грн на анонсированную президентом программу кредитования бизнеса

Финансирование программы кредитования для микро- и малого бизнеса из государственного бюджета составит минимум 5 млрд грн в 2020 году, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы с НБУ совместно нашли возможность обеспечить Украино-немецкий фонд как инструмент источниками финансирования, поэтому на начало года там будет достаточно средств, чтобы все желающие, которые отвечают критериям этой программы, получили средства. Эта сумма на протяжении года, возможно, будет меняться, но в настоящее время в нашем понимании 5 млрд грн за следующий год мы готовы как государство потратить", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что сумма будет зависеть от количества заявок.

"Мы видим инструменты, чтобы обеспечить этот инструмент средствами", - прокомментировал премьер.

Как сообщалось, программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Она предусматривает выдачу кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.