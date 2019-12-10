Экономика

18:45 10.12.2019

"Укрэнерго" из-за сохранения низкого спроса максимально ограничивает импорт э/э

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"Укрэнерго" из-за сохранения низкого спроса максимально ограничивает импорт э/э

НЭК "Укрэнерго" на фоне сохранения низкого спроса на электрическую энергию в объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины максимально ограничивает возможности для импорта ресурса, сообщил глава компании Всеволод Ковальчук.

"В объединенной энергосистеме у нас продолжается ситуация сниженного спроса: и из-за погоды, и из-за низкого уровня промпроизводства. Поэтому мы практически полностью ограничиваем возможности для импортеров, внося корректировки в графики. Ночные часы – все по нулям, в дневные часы идет небольшой объем импорта", – сказал он на заседании национального энергорегулятора во вторник.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что с учетом текущей ситуации до конца декабря сложно спрогнозировать вероятность возвращения больших объемов импорта электрической энергии в ОЭС.

"До конца декабря очень тяжело спрогнозировать, будут ли значительные объемы импорта, которые мы наблюдали в первой половине октября", – сказал Ковальчук.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", импорт из Беларуси после прекращения 2 декабря возобновился в небольших объемах 7 декабря. В последние два дня он составляет 350 МВт, исключая период с полуночи до 8 утра, когда он равен нулю.

Импорт из России, остановившийся 5 декабря, по-прежнему полностью отсутствует.

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #ковальчук #импорт
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