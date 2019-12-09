Экономика

17:58 09.12.2019

Министр экономики призывает НБУ понизить учетную ставку

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Министр экономики призывает НБУ понизить учетную ставку

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов призывает Национальный банк Украины снизить учетную ставку, которая в настоящее время установлена на уровне 15,5% годовых.

"Госстат обнародовал текущий показатель инфляции – 5,1%. Никто из аналитиков ниже 6% на этот год не давал. По-моему, теперь точно есть все основания для существенного снижения учетной ставки", – написал Милованов в Facebook в понедельник.

Очередное решение относительно учетной ставки должен озвучить Национальный банк в четверг, 12 декабря.

Милованов также сообщил, что в понедельник обсуждал стратегию экономического развития с экс-президентом Украины Виктором Ющенко.

Как сообщалось, НБУ 25 октября 2019 года понизил учетную ставку до 15,5% годовых с 16,5%. При этом центробанк весь год удерживал прогноз инфляции на уровне 6,3% с последующим снижением ее до 5% в 2020 году.

В конце ноября замглавы НБУ Дмитрий Сологуб допустил, что инфляция в годовом измерении может снизиться до 6% уже по итогам ноября-2019, тогда как, согласно данным Госстата, по итогам ноября в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1% с 6,5% в октябре, 7,5% – в сентябре и 8,8% – в августе.

Теги: #учетная_ставка #нацбанк #милованов #минэкономики
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