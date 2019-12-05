Экономика

19:47 05.12.2019

Новак: министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться на следующей неделе

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Новак: министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться на следующей неделе

Министерская трехсторонняя встреча ЕС-Украина-Россия-по газу может состояться на следующей неделе, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Может", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы готовы встретиться в любой момент, нужно знать просто степень готовности, чтобы компании доработали свои документы между собой", - подчеркнул Новак.

"Если все стороны переговоров по газу будут нацелены на следующей встрече на конкретные решения, мы сможем к ним прийти", - добавил он.

Очередная трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией прошла в Брюсселе 28 октября. Тем временем, после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского российские и украинские менеджеры и чиновники сели за стол переговоров без посредничества еврокомиссии. Ведутся активные двусторонние консультации на экспертном уровне.

Теги: #газ #россия #украина #встреча
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